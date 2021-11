Xantener zu Diakon geweiht : „Seien Sie auch mal wadenbeißerisch“

Münster/Xanten Bischof Felix Genn weihte Lars Lindemann aus Xanten und fünf weitere Männer zu Ständigen Diakonen. „Aufgaben warten genug auf Sie“, versicherte der Bischof. Er lenkte den Blick in auf die Verwundungen von Menschen in den Pfarreien und auf das Drama der Geflüchteten.

„Seien Sie in Ihrem Dienst auch mal wadenbeißerisch.“ Mit diesen auffordernden Worten wandte sich Münsters Bischof Felix Genn an die sechs neuen Ständigen Diakone im Bistum. Durch Handauflegung und Gebet weihte Genn am Sonntag im St.-Paulus-Dom Tobias Beck aus Vreden, Lars Lindemann aus Xanten, Volker Mengeringhausen aus Herten , Andreas Naumann-Hinz und Urs von Wulfen aus Münster sowie Alexander Rolfes aus Cloppenburg. Sie werden künftig als Ständige Diakone Aufgaben in ihren Heimatpfarreien und auf Bistumsebene übernehmen.

Während andere Diakone später zum Priester geweiht werden, bleibt der Ständige Diakon in seinem Amt. Verheiratete Diakone werden für die Dauer ihrer Ehe von der Zölibatspflicht freigestellt. Vor diesem Hintergrund nahmen auch die Frauen der neuen Ständigen Diakone an deren Weihe teil. Sie waren zuvor ebenso in die mehrjährige Ausbildung eingebunden. In seiner Predigt am Fest Christkönig, das die Katholiken am letzten Sonntag im Kirchenjahr begehen, appellierte Bischof Felix Genn an die Weihekandidaten, die Menschen nicht zu vergessen, für die Gott besonders da sein will: die Verwundeten: „Unser König, als den wir Gott heute feiern, braucht Mitengagierte. Heute und auch künftig in den geplanten pastoralen Räumen, in die das Bistum aufgeteilt werden soll.“ Ihr Dienst, richtete sich der Bischof an die Diakone, sei Vergegenwärtigung, Mahnung und Erinnerung, gerade für die Menschen da zu sein, die der Hilfe bedürften. Er dankte den sechs Männern für ihre Bereitschaft, in das Projekt Gottes einzusteigen, dabei mitzumachen. Sie selbst hatten diesen Tag unter das biblische Leitwort „Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden“ gestellt. Ihren Frauen sprach Genn ebenfalls seinen Dank aus: Dank dafür, dass sie ihre Männer in ihrem Dienst unterstützen.