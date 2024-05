Bislicher Insel in Xanten Landwirte sammeln große Mengen Treibgut ein

Auf der Bislicher Insel war in der vergangenen Woche zu sehen, wie viel Holz, Müll und anderes Treibgut durch die vergangenen Rhein-Hochwasser auf der Bislicher Insel landet. Entlang der Zufahrtstraße hatten die Landwirte auf einer Länge von einigen Dutzend Metern aufgeschüttet, was sie mühevoll auf ihren Feldern einsammeln mussten, zum Teil mit der Hand. Diese Arbeit müssten sie auf eigene Kosten machen, erklärten sie am Rand einer Veranstaltung der CDU Xanten in der vergangenen Woche auf der Bislicher Insel. Früher, vor einigen Jahren, hätten sie von der Stadt dafür noch eine Aufwandsentschädigung erhalten, da es nicht ihr Holz, Müll oder Treibgut sei, das durch das Hochwasser auf der Bislicher Insel angeschwemmt werde. Aber heute erhielten sie keinen Ausgleich mehr für ihre Arbeitszeit. Die weitere Entsorgung, wenn also das Treibgut von ihnen entlang der Straße aufgeschüttet worden ist, werde dann von der Stadt übernommen.