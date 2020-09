Strohpuppen-Aktion : Landwirte kämpfen für mehr Verlässlichkeit

Xanten Bauern aus der Region demonstrieren in Xanten. Ihre Aktion „Wir denken in Generationen und nicht in Wahlperioden“ ist organisiert von der Bewegung „Land schafft Verbindung“, dem Rheinischen Landwirtschafts-Verband sowie den umliegenden Landjugenden.

Landwirte vom Niederrhein schließen sich der landesweiten Strohpuppenaktion „Wir denken in Generationen und nicht in Wahlperioden“ an. Organisiert wird die Aktion von der Bewegung „Land schafft Verbindung“, dem Rheinischen Landwirtschafts-Verband sowie den umliegenden Landjugenden. Hintergrund ist, dass immer neue Verordnungen und Gesetze den Landwirten Planungssicherheit nehmen. „Wenn ich einen neuen Kuhstall baue, mache ich das nach dem heutigen Stand der Technik und mit den heutigen Ansprüchen an das Tierwohl. Darauf muss ich mich verlassen können“, sagt Christian Keisers, der einen Hof in Veen bewirtschaftet. Diese Verlässlichkeit sei aber nicht gegeben, macht Franz-Josef Fell aus Vynen anhand von Schweinemastbetrieben deutlich: „Das erlaubte Spaltmaß der Roste, durch die die Hinterlassenschaften der Schweine fallen, wird laufend geändert. So ein Schweinestall ist aber auf eine Betriebszeit von 20 Jahren ausgelegt. Der Landwirt muss alle paar Jahre umbauen.“ Die Kosten dafür zahlt letztendlich der Verbraucher. Oder eben nicht, denn von einem fairen Wettbewerb könne unter diesen Bedingungen keine Rede sein, findet Keisers: „Wir sind absolut nicht gegen Düngeverordnungen und Tierhaltestandards. Aber dann darf es auch nicht sein, dass unser Fleisch im Supermarkt in Konkurrenz zum Billigfleisch aus dem Nachbarland steht.“

Die Landwirte stehen längst in einem weltweiten Wettbewerb, Preise werden laut Andreas Jansen von einer globalen Marktwirtschaft bestimmt. Welche Auswirkungen immer schärfere Verordnungen auf die Landwirtschaft haben, schildert der Xantener anhand der Hühnerproduktion: „Da werden ganze Anlagen abgerissen und in Polen wieder aufgebaut. Anschließend kommt das Geflügel dann zum Dumpingpreis auf den deutschen Markt.“ Im Schweinemastbereich stehen laut Jansen ebenfalls unerwünschte Veränderungen an: „Der Kostendruck ist so enorm, dass Ferkel bald importiert, hier gemästet und zum Schlachten ins Ausland gebracht werden. Dann sieht man häufiger Viehtransporter, die bei 35 Grad im Stau stehen.“ Entwicklungen wie diese beschränken sich nicht nur auf die Viehwirtschaft, das zeigten seltener werdende blühende Rapsfelder in der Region. „90 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Raps kommt inzwischen aus Australien“, so Keisers. Was das Thema Düngung angeht, sieht der Veener sich und seine Kollegen zu Unrecht an den Pranger gestellt. Auch sie seien für hohe Nitratwerte im Grundwasser verantwortlich, aber bei weitem nicht alleine. „Es liegt doch auch in unserem Interesse, nur so viel Dünger aufzubringen wie nötig und den Bedarf der Pflanzen im Auge zu haben“, sagt Franz-Josef Fell, der alle zwei Jahre einen weiteren Aktenschrank benötigt, um die Flut der Verordnungen unterzubringen. Dass nicht alle davon realitätsnah sind, zeigt sein Kollege Keisers an einem Beispiel: „Ich möchte zehn Tonnen Getreide ernten und bringe die dafür nötige Menge Dünger ein. Dann kommt ein Hitzesommer und ich ernte nur sieben Tonnen. Als Folge davon darf ich im nächsten Jahr nur noch Dünger für sieben Tonnen aufbringen.“ Dabei wissen die Landwirte seiner Überzeugung nach am besten, was der Acker braucht: „Wir nehmen im Herbst Bodenproben, ermitteln den Stickstoffgehalt und berechnen danach den Düngerbedarf.“ Ein heikles Thema sei für die Landwirte die ökologische Landwirtschaft. Verbraucher würden zwar immer mehr Bio-Produkte fordern, jedoch sei der Bedarf heute schon komplett gedeckt. „Wir würden ja umstellen, wir sind alle grüner geworden, aber dann muss der Verbraucher diese Produkte auch kaufen“, erläutert Robert Matthaiwe, der die Forderungen seiner Mitstreiter auf den Punkt bringt: „Wir wollen klare Ziele und nicht alle fünf Jahre eine andere Politik.“