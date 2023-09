Neue Kostenschätzung vorgelegt Xanten hofft auf Geld vom Bund für Neubau der Landwehrhalle

Die Landwehr-Turnhalle in Xanten soll in den nächsten Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Das beauftragte Planungsbüro hat dafür einen Entwurf vorgelegt. Am Dienstagabend befasste sich der Schulausschuss damit. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, dass die Stadt beim Bund einen Antrag auf Fördermittel stellt, um eine finanzielle Unterstützung für den Bau zu bekommen.