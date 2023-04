Restaurant in Xanten zählt seit 31 Jahren zur Spitzengastronomie Landhaus Köpp verteidigt Michelin-Stern

Die Nachricht erreicht Jürgen Köpp in seiner Restaurant-Küche. Der Gastronom aus Xanten darf sich weiterhin Sterne-Koch nennen. Guide Michelin Deutschland hat am Dienstagabend die neue Liste mit Sterne-Restaurants bekannt gegeben. Bundesweit 334 Restaurants wurden 2023 mit der renommierten Auszeichnung bedacht. Damit wurde der Vorjahresrekord noch um sieben Sterne getoppt. Auch das Landhaus Köpp in Obermörmter ist wieder unter den kulinarischen Top-Adressen zu finden. Und das nun seit 31 Jahren in Folge.