Laienspielgruppe Marienbaum : Komödie der „Bühnenrevoluzzer“ bringt Elvis wieder in Schwung

Marienbaum Die Marienbaumer Laienspielgruppe führt ihre neue Komödie „Second Hand“ auf.

Die Laientheatergruppe „Bühnenrevoluzzer“ ist mit ihrer fünften Eigenproduktion zurück auf der Bühne. „Second Hand“ heißt die neue Komödie, die mit bekannt hitzigen und witzigen Wortwechseln sowie viel Situationskomik für gute Laune im Publikum sorgen will. Der Theaterspaß ist an acht Abenden in der Gaststätte Hennemann in Marienbaum sowie einmal im Scala Kulturspielhaus in Wesel zu sehen.