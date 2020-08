Sammelstelle von Xanten, Alpen und Sonsbeck : Kunden können Wertstoffhof weiter über B57 anfahren

Xanten Im Frühjahr hatten sich lange Staus vor dem Wertstoffhof in Birten gebildet. Zweimal wurden Autofahrer sogar von der Polizei weggeschickt. Xantens Politik diskutierte deshalb über eine andere Zufahrt. Die Verwaltung hat nun noch einmal überprüft, ob das notwendig ist.

Die Zufahrt zum Wertstoffhof in Birten bleibt vorerst so, wie sie ist. Das Gelände kann also weiter über die B57 und den Bruchweg angefahren werden. Die Stadt werde daran erst einmal nichts ändern, teilte Xantens Bürgermeister Thomas Görtz mit. Die Verwaltung habe sich die Situation vor Ort angesehen und mit dem Betreiber, der Firma Schönmackers, gesprochen. Das Unternehmen sei zu einer „normalen Personalbesetzung“ zurückgekehrt, vor dem Gelände bildeten sich nicht mehr so lange Rückstaus wie noch vor Wochen. Die Lage habe sich entspannt. „Wir sehen im Moment keinen Handlungsbedarf, dort etwas zu tun.“ Schönmackers betreibt den Wertstoffhof für Xanten, Alpen und Sonsbeck.