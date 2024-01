„Wichtiger Bestandteil unserer christlichen Kultur“ Propst würdigt Engagement der Xantener Läuterkompanie

Sowohl in der Festmesse zum Hochfest Epiphanie (Heilige Drei Könige) im St. Viktor Dom, als auch beim Neujahrsempfang der Propsteigemeinde im Foyer der Marienschule wurde am Freitagabend das 100-jährige Bestehen der Xantener Läuterkompanie gefeiert. Elf der insgesamt 14 Mitglieder hatten vor dem Gottesdienst für das festliche Glockengeläut gesorgt, das die Dombesucher nicht nur an allen kirchlichen Feiertagen, sondern auch bei Familienfesten, die mit dem kirchlichen Segen gefeiert werden, auf dem Weg zum Dom begleitet. Gehalten wurde der äußerst gut besuchte Gottesdienst in einer sehr ansprechenden Weise von Propst Stefan Notz in Konzelebration mit Diakon Werner Brammen.