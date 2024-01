Ehrenamtliche bringen Domglocken zum Schwingen Xantens Läuterkompanie wird 100

Das 100-jährige Bestehen der Xantener Läuterkompanie wird am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr in einer Festmesse zum Hochfest Epiphanie (Heilige Drei Könige) im St.-Viktor-Dom gefeiert. „Dass unsere Läuterkompanie ihren Dienst an der Gemeinschaft und im Aufbau der Gemeinde Sonntag für Sonntag und an allen kirchlichen Feiertagen mit großer Treue, Kompetenz und Liebe leistet, verdient höchste Anerkennung“, lobt Propst Stefan Notz. Im Namen des Seelsorgeteams lädt er zur Mitfeier in den Dom ein. Nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern auch während des traditionellen Neujahrsempfangs, der im Anschluss in der Marienschule stattfindet, wird der Gründung der Läuterkompanie vor 100 Jahren feierlich gedacht. „Die Läuterkompanie hat zwar schon am Weihnachtsfest im Jahre 1923 zum ersten Mal mit festlichen Glockenschlägen zum Gottesdienst eingeladen, das 100-jährige Jubiläum sollte aber nicht in den Weihnachtsfestlichkeiten untergehen, es soll seine besondere Bedeutung für die Propsteigemeinde durch einen gesonderten Festakt erhalten“, erklärte Küster Bruno Müller, eines der 14 Mitglieder der Läuterkompanie.