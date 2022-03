Schmierereien auf der Stadtmauer : Xanten lässt Graffiti großflächig entfernen

So wie hier am Nordwall entfernte Peter Greiß die Graffiti von der gesamten Stadtmauer. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Eine Firma wäscht die Schmierereien von der Xantener Stadtmauer ab. Dafür setzt sie organisch abbaubare Farblöser ein. Ein Schutz gegen neue Graffiti ist es nicht. Aber die Erfahrung zeige, dass die Sprayer langfristig die Lust verlieren, sagt das Unternehmen.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat eine Firma damit beauftragt, die Graffiti an der Stadtmauer zu entfernen. Peter Greiß aus Issum wusch deshalb schon im Dezember die ersten Schmierereien vom Klinker, in den vergangenen Wochen setzte er seine Arbeit fort, unter anderem am Nordwall. In einem Schutzanzug stand er vor der Mauer und besprühte sie, damit die Schmierereien sich lösten.