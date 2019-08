Elektromobilität in Xanten : Weitere Ladestation für E-Autos eröffnet

Die neue Ladestation steht auf dem Parktplatz am Westwall (P4). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Während das Auto Strom tankt, kann der Fahrer in Ruhe einkaufen gehen: In Xanten finden Besitzer von Elektrofahrzeugen nun auch am Westwall eine Ladestation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Dirk Krämer öffnet den Kofferraum, holt das Kabel heraus, steckt das eine Ende in die Ladestation und das andere in sein Fahrzeug. Es piept einmal, dann fließt der Strom. An einem anderen Tag würde Krämer jetzt wahrscheinlich in Xantens Innenstadt etwas erledigen gehen – zumal das Parken für sein E-Auto kostenlos wäre – und vielleicht nach einer halben Stunde zurückkehren, der Akku hätte dann wieder genug Energie für 150 Kilometer. Aber an diesem Dienstag ist der Innogy-Mitarbeiter beruflich auf dem Parkplatz am Westwall: Zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz weiht er eine Ladestation für Elektro-Autos ein.

Es ist die dritte in Xanten. Die anderen stehen auf einem Parkplatz am Ostwall und an der Klever Straße. An jede Ladestation können gleichzeitig zwei Fahrzeuge angeschlossen werden. Damit sei die Ladeinfrastruktur in Xanten schon ganz ordentlich ausgebaut, sagt Innogy-Kommunalbetreuer Krämer. In manchen Städten gebe es mehr Ladepunkte, in anderen weniger, und insgesamt betreibe allein Innogy am Niederrhein mehr als 40 dieser Strom-Tankstellen.

Info Beispielrechnung für ein Elektroauto Ladezeit Je nach Batterietyp sei der Akku eines E-Autos an der Ladestation in einer oder in mehreren Stunden wieder aufgeladen, sagt Dirk Krämer von Innogy. Kosten Krämer macht eine Beispielrechnung für einen Renault Zoe: Den Akku voll zu laden, koste etwa 13,50 Euro (bei 30 Cent pro Kilowattstunde). Damit komme das Auto rund 300 Kilometer.

Xanten - Neue und damit dritte Ladestation fŸr Elektroautos im Xantener Stadtgebiet hier beim Renault Zoe wird von vorne das Ladekabel eingefŸhrt Andre MŸller - Hausmeister der Stadt beim Ladevorgang. Foto: Fischer, Armin (arfi)