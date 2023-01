KZ-Überlebende Eva Weyl berichtete in Xanten Ihr Name stand schon auf der Todesliste

Ja, da hatte Robert Ritscha Recht: „Es ist unglaublich schwierig, für so einen Abend den richtigen Ton zu finden“, sagte der Mann, der an der Dommusikschule unterrichtet, und griff zum Saxofon. Mit einem Stück von John Williams aus dem Film „Schindlers Liste“eröffnete der Musiker am Freitag einen Abend im Rathaus-Saal, der bewegte und betroffen machte. Mehr als 250 Frauen und Männer mögen es bestimmt gewesen sein, die gekommen waren, um sich die Geschichte von Eva Weyl anzuhören. Eine 87-jährige großartige Dame aus Arnheim, die mit sechs Jahren mit ihren Eltern ins Konzentrationslager Westerbork in den Niederlanden kam. Weil sie Jüdin ist. Und weil 15 hohe Offiziere am 20. Januar 1942 auf einer Konferenz am Wannsee in Berlin „während eines Mittagessens die Endlösung beschlossen“ hatten, wie Weyl sagte.