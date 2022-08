Dörnröschen wird aufgeführt : Xantens Kurpark wird zur Ballettbühne

Xanten Tschaikowskis Version des Dornröschen-Märchens wird im September an der Kriemhildmühle aufgeführt. Die Jungen Blechbläser NRW kommen dafür nach Xanten. Flüchtlingskinder wirken wieder mit.

Der russische Komponist Pjotr Iljitsch Tschaikowski soll es für sein bestes Ballett gehalten haben. Dornröschen. In wenigen Wochen, am Sonntag, 11. September, wird das Stück in Xanten aufgeführt, und zwar von den Jungen Blechbläser NRW. Sie gehen dafür in den Kurpark: Dornröschen wird an der Kriemhildmühle wach geküsst. In der Aufführung wirken Flüchtlingskinder und weitere Akteure mit. Veranstalter ist der Verein Stadtkultur Xanten.