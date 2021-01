Vandalismus in Xanten : Kurpark-Leuchten im Ostwall abgebaut

Vandalismus in Xanten

Xanten Die Leuchten im Xantener Kurpark sollen gegen Vandalismusschäden besser geschützt werden. Für die Nachrüstungen wurden die Lampen im Ostwall-Park abgebaut.

Im Xantener Kurpark sind am Donnerstag die Leuchten am Querweg im Ostwall von einer Fachfirma abgebaut worden. Das teilte die Stadt Xanten auf Facebook mit. Als Grund werden Beschädigungen durch Vandalismus genannt.

Demnach will der Dienstleistungsbetrieb die Leuchten nun überarbeiten und in ihrer Standfestigkeit verbessern lassen. Kommende Woche sollen die Leuchten wieder an ihren Standorten aufgestellt werden.