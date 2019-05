Bürgerfest auf 2,3 Kilometern : Xantens Kurpark ist eröffnet

Xanten Mehrere tausend Menschen feiern die Eröffnung des Kurparks in Xanten. Bis zum späten Abend treten Musikbands, Chöre, Sportvereine und Tanzgruppen auf. Bürgermeister Görtz bittet die Bevölkerung, „dass wir alle auf unseren Park aufpassen“.

Der neue Kurpark in Xanten ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Bürgermeister Thomas Görtz schnitt um elf Uhr symbolisch ein rotes Band durch und übergab ihn damit der Öffentlichkeit. „Herzlichen Glückwünsch, dass Sie den Park nun Ihr Eigen nennen können“, sagte Görtz an die Adresse der Xantener. Weihbischof Rolf Lohmann und Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers sprachen einen Segen. „Es ist ein Park für Leib und Seele“, sagte Lohmann. Er sei ein Ort der Erholung und der Muße, ergänzte Wefers. Mehrere Tausend Menschen, vor allem aus Xanten, erkundeten anschließend den Kurpark.