Bürgerfest auf 2,3 Kilometern : Tausende erkunden Xantens neuen Kurpark

Xanten Xantens Kurpark ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Bis zum späten Abend traten Musiker, Sportler und Tänzer auf. Bürgermeister Görtz bat die Bürger, „dass wir alle auf unseren Park aufpassen“.

Sie sind erst 12 oder 13 Jahre alt. Aber Florian, Julius und Viktor haben schon die Erfahrung gemacht: „Manchmal kommt man alleine nicht weiter. Gemeinsam klappt’s besser.“ Die Schüler hatten diese beiden Sätze auf ein Foto von sich geschrieben, es gehörte zu einer Ausstellung der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, die am Samstag am Nordwall aufgebaut war – und diese beiden Sätze passen gut zum Kurpark. Er ist nur deswegen so geworden ist, wie er jetzt ist, weil viele Rädchen ineinander griffen.