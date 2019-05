Eröffnung am Samstag : Der Kurpark stellt sich vor

Xanten Wie funktioniert das Gradierwerk? Das wird am Samstag vorgeführt – und auch alles andere, was im Kurpark neu ist. Es gibt Workshops, Führungen und vieles mehr. Ein Überblick.

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Kurpark fertig. Aber was ist da eigentlich für mehr als fünf Millionen Euro gebaut worden? Das wird am Samstag erklärt: Der Technische Beigeordnete Niklas Franke führt von 12.30 bis 14 Uhr durch die Wallanlagen; Treffpunkt ist das Klever Tor. Und Petra Kubatscheck von der Volkshochschule erklärt, wie man am Gradierwerk richtig atmet, um die salzige Luft zu genießen.

Das sind nur zwei von vielen Angeboten am Samstag, wenn der Kurpark eröffnet wird. Stadt und Vereine bereiten dafür ein riesiges Bürgerfest vor. Das Programm startet um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Görtz und endet erst um 22 Uhr. Vereine, Bands, Chöre, Orchester, Solisten und Tanzgruppen zeigen, was sie können, und laden zum Mitmachen ein. Ein Überblick:

Aber nicht nur auf den Bühnen, sondern im gesamten Kurpark wird ein Programm angeboten. Am Ostwall geht es vor allem um Sport, am Südwall um Kunst, am Westwall um Gesundheit. Am Nordwall können Kinder basteln und malen. Außerdem werden Führungen angeboten: zu den Stadtbefestigungen, durch das Stiftsmuseum, „über Stock und Stein“ (Treffpunkt: Klever Tor oder Museum). Und es gibt Workshops: