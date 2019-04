100 Vereine gestalten Programm : Bürgerfest zur Kurpark-Eröffnung in Xanten

Xanten Fast 100 Vereine und Einrichtungen aus Xanten gestalten am 25. Mai entlang der Wälle das Programm, wenn der Kurpark eröffnet wird. Neben Sportangeboten, Workshops und Ausstellungen gibt es auf zwei Bühnen auch Musik bis in den Abend hinein.

Die Vorbereitung auf städtischer Seite liegt in den Händen von Hannah Keuchel von der Tourist Informationen. Als Veranstaltungsmanagerin hat sie derzeit alle Hände voll zu tun, um die vielen Interessenten unter einen Hut zu bringen und in die unterschiedlichen Themenbereiche zu integrieren. „Wir haben bislang 90 bis 95 Anmeldungen“, sagt sie. Die Zahl kann noch steigen, denn immer wieder trudeln weitere Zusagen aus der Stadt bei ihr ein.

Verkehr Die Eselswiese will die Stadt als zusätzliche Parkfläche freigeben. Außerdem wird der Nibelungen-Express an dem Tag im Rundkurs entlang des Walls fahren und kostenlos Gäste mitnehmen.

Auch wenn am nächsten Tag die Europawahl stattfindet, die Parteien bleiben auf den Festanlagen außen vor. Sie können auf dem Marktplatz um letzte Wählerstimmen buhlen. Stattdessen zeigen entlang der Wälle Kindergärten und Schulen, Dörfer und Pfarrgemeinden, Sport- und Heimatvereine, wie vielseitig die Angebot in Xanten sind. Dazu hat Keuchel die Flächen in vier Themenparks gegliedert.

Vieles dreht sich auch um die Natur, wenn Hagelkreuzschule, Nabu und das Bislicher Forum Workshops veranstalten. Nahe der Skateranlage wird eine Bühne aufgebaut, von der es ein Non-Stop-Programm bis in den Abend hinein geben wird. Außerdem wird am Ostwall zu vorgerückter Stunde ein Heißluftballon starten.

3. Rund um das Gradierwerk geht’s um die Gesundheit: Weiter in Richtung Westwall geht es wieder etwas lebhafter zu. Kinderspielecke und Hüpfburg stehen bereit. Rund um das Gradierwerk dreht sich vieles um die Gesundheit inklusive Atemübungen für die Inhalierung des salzhaltigen Wassers. Die Rieselanlage wird vermutlich schon nach den Osterferien in Betrieb genommen; Bürgermeister Görtz rechnet damit für Ende April/Anfang Mai.

4. Am Nordwall kommen kleine Gäste zum Zuge: Am Übergang vom West- zum Nordwall sind Yoga und Klangschalen angesagt. Sie geben einen Vorgeschmack auf das Programm 2019, das die Tourist Information (TIX) derzeit für das ganze Jahr zusammenstellt. „Ein dickes Heft“, verspricht TIX-Leiterin Sabine van der List, das auch Kurse zum geistigen Wohlfühlen umfasst.

Bevor sich der Kreis des Festtagangebots an der Rheinstraße schließt, kommen am Nordwall zuerst noch einmal die kleinen Gäste zum Zuge, unter anderem mit Basteleien und einem Malstudio. Bewegung damals und heute ist einer der vielen Programmpunkte an diesem Tag. Daran schließen sich die örtlichen Museen und ein Kletterturm an.