Bürgerfest am Samstag : Kurpark-Feier: Das Wetter dürfte mitspielen

Foto: Fischer, Armin (arfi) 18 Bilder So sieht der neue Kurpark in Xanten aus.

Xanten Meteorologen prognostizieren einen trockenen Samstag. Die Stadt richtet einen zusätzlichen Parkplatz ein.

Am Samstag wird der Kurpark eröffnet. Ein riesiges Bürgerfest ist geplant. Das Programm beginnt um 11 Uhr. Hier noch ein paar praktische Hinweise.

Wie wird das Wetter? Es dürfte ein bewölkter, aber trockener und angenehmer Samstag am unteren Niederrhein werden. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Tag werde wahrscheinlich „wolkenverhangen“ beginnen, am Nachmittag könne die Sonne vereinzelt durchkommen, sagten die Meteorologen auf Anfrage unserer Redaktion. Regen sei nicht zu erwarten, allenfalls „ein paar Tropfen“. Die Temperaturen dürften zwischen 8 und 18 Grad liegen.

Foto: RP/Markus Werning Infos Das Programm zur Kurpark-Eröffnung in Xanten.

Wo können Besucher parken? Der Kurpark ist fußläufig zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, kann seinen Wagen auf einem der öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt abstellen, sie sind ausgeschildert. Auf Flächen mit Parkautomat ist das Parken auch am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr kostenpflichtig. Zusätzlich wird ein Parkplatz auf der Wiese am Rheintor eingerichtet, er liegt gegenüber vom Haupteingang des Archäologischen Parks.

Es gibt Workshops, Führungen, ein Bühnenprogramm: Müssen Besucher Eintritt bezahlen? Nein. Der Kurpark ist frei zugänglich, alle Angebote am Samstag sind kostenlos, also auch die Führungen durch die Wallanlagen, zu den Stadtbefestigungen und durchs Stiftsmuseum, genauso wie die Workshops am Gradierwerk und der Kneippanlage. Getränke und Speisen werden aber normal verkauft. In vielen Fällen kommen die Einnahmen Vereinen zugute.

Wie erfahren Besucher, was wann und wo angeboten wird? Die Tourist Information Xanten (TIX) hat in ihrer Geschäftsstelle und vielen Geschäften Flugblätter mit dem Programm und einer Übersichtskarte verteilt. Diese Flyer werden am Samstag an zentralen Ständen im Kurpark ausliegen.

(wer)