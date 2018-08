Xanten: Kunstmarkt an der Klever Straße

Xanten Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, findet wieder das Kunstfest „KleinMontMartre“ statt. Mit dabei ist die Xantener Künstlerin Hanne Ness. Akkordeonmusik sorgt zusätzlich für französische Atmosphäre.

Auch die Altstadt von Xanten wird jedes Jahr am letzten Wochenende der Sommerferien zu „KleinMontMartre“, einem Künstlerviertel. Bunt und kreativ präsentiert sich die Klever Straße zwischen dem Wehrgang am Mitteltor und dem Klever Tor. Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, kann man jeweils ab 11 Uhr durch die Straße schlendern, gesäumt von Ständen, an denen mehr als 50 Künstler ihre dekorativen Kunstwerke zeigen und zum Kauf anbieten: Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und kunsthandwerkliche Objekte.