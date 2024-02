Neue Ausstellung in Xanten „Kunst ist wie ein Gewürz“

„Beetween - Licht – Farbe – Transparenz“ heißt die Ausstellung von Ingeborg Schmidthüsen, die in der Galerie im Drei-Giebel-Haus in Xanten vom 18. Februar bis 16. März 2024 zu sehen ist. Rund 30 Werke hat sie für die Ausstellung zusammengestellt. „Die Technik, die Ingeborg Schmidthüsen in dieser Ausstellung verwendet, ist von ihr entwickelt. Sie ist ein Alleinstellungsmerkmal der Künstlerin“, sagt Michael Blaszcyk, der diese Ausstellung betreut.