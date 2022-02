Projekt in Montessori-Kinderhaus St. Helena : Küken schlüpfen in Xantener Kita

Am Dienstag schlüpften die ersten Küken, am Mittwoch folgten die nächsten, am Donnerstag kämpften sich die Nachzügler aus ihren Eiern heraus. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Kinder des Montessori-Hauses St. Helena haben ein Stück Natur hautnah miterleben können: Eine Woche lang war eine Brutmaschine in der Kita. An den Scheiben des Kastens ließ sich verfolgen, wie sich die Küken ins Leben kämpfen.

Aufgeregt drücken die Kinder ihre Nasen an den Scheiben platt. „Guck mal!“, ruft ein Junge zu einer Erzieherin. Er und die anderen Kinder sehen gerade, wie sich in dem Brutkasten vor ihnen ein neues Leben in die Welt kämpft: Es ist ein Küken, das mit seinem Schnabel und seinen Beinen von innen die Schale aufbricht – Stück für Stück, bis es der kleine Vogel aus dem Ei herausgeschafft hat. Zerzaust sieht er aus und erschöpft wirkt er. „Die Küken müssen einiges leisten, wenn sie schlüpfen“, berichtet Udo Botson vom Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Kleve. „Das ist für sie harte Arbeit.“

Der Brutkasten stammt vom RGZV. Der Verein arbeitet regelmäßig mit Kitas und anderen Einrichtungen zusammen, um Kindern und Jugendlichen ein Stück Natur näherzubringen. Eine Woche lang stand die Brutmaschine deshalb im St.-Helena-Montessori-Kinderhaus in Xanten-Hochbruch. Eine Mutter habe die Idee gehabt, berichtete Kita-Leiterin Birgit van Ooyen Hoiboom. Daraufhin hätten sie und ihre Kolleginnen darüber gesprochen. Als Montessori-Kinderhaus wollten sie den Kindern auch erklären, wie die Natur funktioniert, deshalb hätten sie den Vorschlag gern aufgegriffen. Und der Aufwand sei händelbar gewesen, zumal die Einrichtung über eine Mitarbeiterin an die Brutmaschine und die Eier kam: Erzieherin Susanne Botson ist die Ehefrau von Udo Botson. Sein Vereinskollege Manfred Wiskamp organisiert die Projekte mit den Kitas.

Info Brahmas sind imposante Tiere Riesenhühner Udo Botson züchtet Brahmas, also Riesenhühner mit Federfüßen. Sie sind eine imposante Erscheinung. Ein Hahn kann es auf ein Gewicht von fünf Kilogramm bringen, eine Henne auf 4,5 Kilogramm. Die meisten seiner Küken gehen in die Zucht, werden von befreundeten Züchtern übernommen oder von anderen Brahmas-Liebhabern, wie Botson berichtet. Nur wenige würden später geschlachtet – vielleicht acht, neun von 60 bis 80 neuen Hühnern pro Jahr.

In diesem Fall stammen die Eier von Botsons Hühnern. Seit seiner Jugend züchtet der 52-Jährige Rassegeflügel. Es ist sein Hobby, seine Berufung. Zuhause hat er Hähne und Hennen. Im Frühjahr sammelt er die Eier ein. In der Waschkühe liegen sie dann 21 Tage in der Brutmaschine, bevor die Küken schlüpfen. Warm haben sie es in dem Kasten. Genauso warm wie unter einer Henne. Es sind etwa 37,8 bis 37,9 Grad Celsius, wie Botson berichtet, und die Luftfeuchtigkeit ist hoch: In den drei Wochen bis zum Schlüpfen steigt sie von 50 auf 80 Prozent. Das sei wichtig für die Entwicklung der Eier, berichtet Botson. In der Natur komme die Luftfeuchtigkeit davon, dass das Huhn schwitze. In der Brutmaschine seien dafür Wasserbehälter unter dem Kasten.

Täglich ist Botson in der vergangenen Woche zur Kita gefahren, oft abends. Er hat nach dem Wasser gesehen. Außerdem hat er die Eier umgedreht – das mache ein Huhn auch, erklärt der 52-Jährige. Wenn die Küken geschlüpft seien, habe er sie abends in einen anderen Kasten gesetzt, der in der vergangenen Woche ebenfalls in der Kita stand. In diesem Häuschen ist es nicht ganz so warm wie im Brutkasten, aber es sind immer noch 32 Grad Celsius. Die kleinen Hühner müssten erst langsam an die niedrigen Temperaturen in ihrer Umgebung gewöhnt werden, erklärt Botson. „Sonst bekommen sie einen Kälteschock.“ Außerdem zeigt er den jungen Hühnern bald nach ihrem Schlüpfen, wie sie sich ernähren: Dafür legt er Futter aus und klopft dann mit einem Stift daneben. In der Natur würde ein Huhn auf dem Boden scharren und dann picken, damit die Küken es ihr nachmachen, berichtet der Fachmann.

An einer Brutmaschine lässt sich also viel über die Natur lernen. Und es gibt viel zu sehen: Die Kinder seien deshalb morgens als erstes zu dem Kasten gerannt und hätten geguckt, ob ein Küken geschlüpft sei, berichtet Kita-Leiterin van Ooyen Hoiboom. Am Montag lagen noch 26 Eier im Kasten, wie Botson berichtet. Am Dienstag schlüpften dann die ersten Küken. Am Mittwoch folgten die nächsten. Am Donnerstag kamen die Nachzügler. 18 kleine Vögel waren es am Ende. Also nicht in allen Fällen entstand ein neues Leben. „Auch das gehört zur Natur“, sagt Botson, der am Freitag, mit einem Hahn und einer Henne in das Kinderhaus kam. Damit die Mädchen und Jungen auch sehen, was aus den Küken einmal wird. „Ein tolles Erlebnis“ sei die Woche gewesen, sagt van Ooyen Hoiboom.

(wer)