Kronemannstraße in Xanten Infoschild über „Die Straße zur Freiheit“ eingeweiht

Xanten · Die Kronemannstraße in Xanten wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges von den Alliierten errichtet. An dem geschützten Bodendenkmal wurde am Mittwoch ein Infoschild aufgestellt, das auf die Historie hinweist.

13.09.2023, 14:59 Uhr

Am Mittwoch wurde die Infotafel eingeweiht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Lennard Hoffmann

Politiker, Denkmalschützer und Historiker: Zur offiziellen Einweihung eines Infoschildes an der Kronemannstraße am Mittwoch hatten sich einige Menschen versammelt. Die Straße wurde 2016 zum Bodendenkmal ernannt. Das Schild steht in der Nähe der Straße, die 1945 von den Alliierten aus Betonplatten und Trümmern gebaut worden war. „Hier wird ein Stück Geschichte sichtbar“, sagte Xantens Bürgermeister Thomas Görtz bei der Begrüßung, ehe er das Wort dem Historiker Ralph Trost überließ. Dieser dankte zunächst den Unterstützern des Projekts, vor allem aber Hans-Joachim Schalles. Der frühere Leiter des LVR-Römermuseums hatte sich maßgeblich für den Schutz der Kronemannstraße eingesetzt. „Die Kronemannstraße ist ein Symbol für die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft“, zitierte Trost den verstorbenen Museumsleiter. Die Straße entstand im Frühjahr 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges. Xanten wurde damals zu 85 Prozent zerstört, wie es auf dem Informationsschild zu lesen ist. Um den Rhein zu überqueren, errichteten die Alliierten insgesamt 21 Brücken. Eine dieser Brücken war die Bailey-Brücke, die zwischen der Beek und Bislich stand. Das Fundament der Zufahrtsstraße zu dieser Brücke wurde aus Mauerschutt von zerstörten Xantener Häusern gefertigt. 1946, ein halbes Jahr nachdem die Brücke errichtet wurde, stieß ein Schiff gegen einen der Pfeiler. Dadurch wurde die Brücke zerstört, weshalb lediglich die Zufahrtsstraße, die Kronemannstraße, noch an dieses historische Ereignis erinnert. Das Schild zeigt, neben einem kleinen Informationstext, auch Bilder der Brücke, der Straße und der zerstörten Stadt Xanten. Die Texte wurden von Ralph Trost selbst geschrieben und von Miny Wittinghofer und Clive Bridger-Kraus ins Niederländische und Englische übersetzt. „Dadurch können auch Menschen aus anderen Ländern erfahren, was sie hier sehen“, sagte Ralph Trost. Finanziert wurde das Schild vom Niederrheinischen Altertumsverein in Xanten (NAVX).

(lho)