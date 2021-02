Haushaltsberatungen in Xanten : Kritik an geplanter Steuererhöhung

Xanten Xantens Stadtrat berät darüber, ob die Grund- und Gewerbesteuer angehoben werden. Der FBI-Ehrenvorsitzende Herbert Dissen ist dagegen. Er fordert Einsparungen.

Der langjährige Stadtverordnete Herbert Dissen spricht sich gegen eine Erhöhung der kommunalen Steuern in Xanten aus. „Auf eine Anhebung der Steuersätze in diesem Jahr muss verzichtet werden, weil sie zu einer Verschärfung der durch die Covid-19-Pandemie entstandenen Probleme führen würde“, fordert Dissen in einem Schreiben an Bürgermeister Thomas Görtz. Die geplante Erhöhung der kommunalen Steuern sei „politisch nicht zu vertreten“.