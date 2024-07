Gesundheitsversorgung am linken Niederrhein Xantener Krankenhaus strukturiert geriatrische Tagesklinik neu

Die geriatrische Tagesklinik am Sankt-Josef-Hospital in Xanten will ab dem 1. August verstärkt auf ein sektorenübergreifendes Konzept setzen: Neben der teilstationären geriatrischen Komplexbehandlung im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt öffnet sich das Sankt-Josef-Hospital dadurch auch für Patienten, die durch Haus- oder Fachärzte zugewiesen werden.