Xantener beteiligen sich an Protest Kliniken schalten auf „Alarmstufe Rot“

Mitarbeiter des Xantener Krankenhauses beteiligen sich an einer bundesweiten Protestaktion, um „auf die dramatische Situation der Kliniken“ in Deutschland aufmerksam zu machen. Wie das St.-Josef-Hospital in einer Mitteilung ankündigt, fahren deshalb rund 20 Mitarbeiter am 20. September nach Düsseldorf, wo eine Kundgebung von NRW-Krankenhäusern vor dem Landtag geplant ist. Auch in anderen Städten in Deutschland soll es Proteste geben. Unter dem Motto „Fünf vor Zwölf“ wollen Krankenhausbeschäftigte auf die Lage der Kliniken aufmerksam machen.