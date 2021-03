Große Nachfrage in Xanten : Weitere Apotheker und Ärzte bieten Corona-Tests an

Auch die Viktor-Apotheke in Xanten bietet nun Corona-Schnelltests an. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. In Xanten gibt es dafür mittlerweile mehrere Stellen, die das anbieten, zum Beispiel die Viktor-Apotheke. Die Nachfrage ist groß.

Auch die Viktor-Apotheke in Xanten bietet nun kostenlose Corona-Schnelltests an. „Ab sofort können Sie sich einmal wöchentlich kostenlos mittels eines Antigen-Tests auf das Sars-CoV-2-Virus testen lassen“, erklärt die Apotheke auf ihrer Internetseite, über die auch die Terminvergabe läuft. Die Nachfrage sei groß, sagte Apotheker Franz Dietl am Donnerstag unserer Redaktion. Da waren der Freitag und auch der Samstag schon ausgebucht. Am Mittwoch hatte die Apotheke mit den Tests begonnen und dafür die Terminbuchung ermöglicht.

Die Corona-Tests laufen neben dem normalen Betrieb in der Apotheke. Für sie ist damit ein zusätzlicher Aufwand verbunden. Er sehe es aber als Aufgabe eines Apothekers an, die kostenlosen Tests anzubieten, sagte Dietl. Es sei ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Die Umsetzung der Tests sei aber nur möglich, weil die Mitarbeiter mitziehen. „Auf mein Team kann ich mich verlassen.“ Die Kosten sollen den Teststellen von der Kassenärztlichen Vereinigung erstattet werden. Den Patienten kostet es nichts. Seit 8. März hat jeder Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche, wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt.

Ein Corona-Test in der Viktor-Apotheke ist nach Terminvereinbarung über die Internetseite möglich. Darüber kann der Patient selbst das Datum und die Uhrzeit aussuchen – vorausgesetzt, der Termin ist noch frei. Er gibt bequem seine Daten ein, erhält eine Bestätigung per Mail, geht zum gebuchten Termin, betritt die Apotheke über einen Eingang an der Seite, wird vom geschulten Fachpersonal getestet, indem ihm im Rachen oder in der Nase ein Abstrich genommen wird, und erhält 20 bis 30 Minuten später eine E-Mail mit einem verschlüsselten Dokument und dem Ergebnis.