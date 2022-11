Konzert in Xanten : Poetische Reise zu sich selbst

Info

Veranstaltungsreihe Es war bereits das zweite Wohnzimmer-Konzert im Café Glückpilz an der Marsstraße in Xanten in diesem Jahr. Vor der Corona-Pandemie war die Reihe gestartet, hatte dann pausieren müssen. Vor einigen Wochen trat der Musiker Phil Vetter im Café auf, am Samstag Sabine Wolters. Die Konzert-Reihe soll fortgesetzt werden.