Requiem im Xantener Dom Domchor singt Mozarts letzte Komposition

„Als Giovanni Battista Pergolesi 1736 in einem Franziskanerkloster in der Nähe von Neapel starb, war er gerade einmal 26 Jahre alt“, berichtet Zangerle. „Bis dahin hatte er eine steile Karriere als Komponist erlebt, vor allem seine Opern waren beim Publikum beliebt, im Inland wie im Ausland.“ Seine „Magd als Herrin - La Serva Padrona“ etwa sei ein riesiger Erfolg an der Pariser Opéra comique gewesen. Nach dem frühen Tod Pergolesis sei es jedoch das „Stabat Mater“, das seinen Namen unsterblich gemacht habe, „und das bis heute zu den am häufigsten aufgeführten Werken geistlicher Kompositionen zählt“.