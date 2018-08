Xanten: Kompanieschießen bei der Schützengesellschaft

Xanten Die Xantener Schützengesellschaft freut sich nun auf das Königsschießen am 4. August.

Erst wurde in den drei Kompanien um die Medaille und Ehrenscheibe geschossen, dann ging es beim Bataillonsschießen der Schützengesellschaft um Ringe und Pokale. Am Donnerstag, 2. August, sammeln sich die Schützen um 18 Uhr am Restaurant „Karthaus X“, von dort ziehen sie hoch zum Biwak im Schützenhaus. Am Samstag, 4. August, wird der Nachfolger des amtierenden Königs Martin Janßen ausgeschossen. Nach dem Ständchen bei der Königin (12.30 Uhr) treten die Schützen wieder am „Karthaus X“ an (13.30 Uhr), der Schützenzug zum Fürstenberg beginnt um 14.30 Uhr. Derweil die Herren mit dem Ringen um die Königswürde beschäftigt sind, treffen sich die Damen auf der Terrasse und verfolgen bei Kaffee und Kuchen den spannenden Wettstreit. Für Musik sorgt die Blaskapelle Praest. Eine Woche haben die neue Königin und Throndamen dann Zeit, sich die passende Garderobe auszusuchen; am Samstag, 11. August, ist Parade (19.30 Uhr auf dem Markt) und Krönungsball (20 Uhr im Schützenhaus).