Gelungene Theater-Premiere in Marienbaum Frühlingsgefühle im Seniorenheim

Seit November hat das Max-Theater zwei Mal in der Woche für das Stück geprobt, in dem durch einen Schreibfehler in der Aufnahme nicht August, sondern Auguste ins Seniorenheim einzieht. Dort ist aber nur ein Bett im Zimmer von Opa Otto Schaaf frei. Doktor Helmut Schmalstich und Schwester Monika Singer müssen den Fehler der Geschäftsleitung irgendwie ausbaden – kein einfaches Unterfangen bei den beiden sturen Bewohnern. Es wird eine Grenze mitten durch das Zimmer gezogen, feste Zeiten für das Bad vergeben. Und doch ist das Chaos vorprogrammiert.