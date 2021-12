Ratssitzung in Xanten : Ach, Leute!

Ratssitzung in Xanten unter Corona-Bedingungen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Meinung Xanten In der Ratssitzung in Xanten beantwortete die Verwaltung Fragen zum Wohnungsmarkt. Als eine Stadtverordnete zur zweiten Nachfrage ansetzte, rief ein anderes Ratsmitglied genervt dazwischen – damit endete das Thema an diesem Abend. Schade.