Büchertrödel der Kolpingsfamilie in Xanten : „Wir haben Bücher-Schätze gehoben“

Der SPD-Politiker und Landtagsabgeordnete René Schneider ist Sprecher der Kolpingsfamilie Xanten. Foto: SPD Foto: SPD NRW

Xanten Krimis, Romane, Bildbände, Kinderbücher: Das gibt es am Samstag auf dem ersten Büchertrödel der Kolpingsfamilie Xanten. Rene Schneider vom Leitungsteam verspricht: „Das Stöbern lohnt sich“.

Es ist eine Premiere: Die Kolpingsfamilie Xanten veranstaltet am Samstag, 27. August, erstmals einen Büchertrödel im Kreuzgang des Doms. Drei Stunden lang, von 10 bis 13 Uhr, bietet sie „gut erhaltene Schmöker“ zum Kilopreis an. Damit will sie Geld für ihre gemeinnützige Arbeit einnehmen, nachdem die Einnahmen aus dem Altkleidersammlung zurückgegangen sind; es geht aber auch um den Recycling-Gedanken, wie René Schneider erklärt. Der Landtagsabgeordnete (SPD) ist Sprecher des Leitungsteams.

Herr Schneider, warum macht die Kolpingsfamilie einen Büchertrödel?

René Schneider Wir wollen uns als Kolpingsfamilie künftig noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit engagieren. Bücher werden ganz oft nur ein Mal gelesen und verschwinden danach im Regal oder Keller. Wir haben diese Schätze gehoben, indem wir zu Buchspenden aufgerufen haben, die wir am 27. August im Kreuzgang des Doms zum Kilogrammpreis von zwei Euro verkaufen werden.

Haben Sie schon durch die Bücher geblättert? Was ist an Titeln dabei? Warum lohnt sich der Besuch des Büchertrödels am Samstag?

Schneider Die Resonanz auf unseren Aufruf hat uns überwältigt. Wir konnten kistenweise Bücher sammeln, die wir auf sieben Europaletten zwischenlagern, bevor sie am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der besonderen Atmosphäre des Kreuzgangs von uns angeboten werden. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich bei so einer Gelegenheit viele Bücherfreunde zum Klönen verabreden. Zum Verkauf stehen nur gut erhaltene und aktuelle Krimis, Romane, Sachbücher, Bildbände und Kinderbücher. Muffige Bände oder olle Kamellen von Simmel oder Konsalik haben wir gleich aussortiert. Das Stöbern lohnt sich also!

Was macht die Kolpingsfamilie Xanten mit den Einnahmen?

Schneider In den vergangenen Jahren sind die Einnahmen aus unserer Altkleidersammlung, die ebenfalls zur Nachhaltigkeit beiträgt, aus verschiedenen Gründen leider sehr zurückgegangen. Die Erlöse aus dem Büchertrödel helfen deshalb enorm, unsere gemeinnützige Arbeit zu finanzieren. Damit kommen wir hoffentlich so langsam aus dem Corona-Tief, das so viele Vereine und Verbände gelähmt hat.

(wer)