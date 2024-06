Fotos Alfred Schweers ist neuer König der Victorsse in Xanten

Das Königsschießen der Victorsse in Xanten hat am Samstag (9. Juni 2024) Alfred Schweers gewonnen. Damit ist er der neue König der St.-Victor-Bruderschaft. Hier ist er mit seiner Frau Silke zu sehen. In der Hand hält er das letzte Stück Holz des Vogels – mit dem 119. Schuss hatte er den letzten Rest des Holzvogels heruntergeholt.