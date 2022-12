Breites Angebot Xantener Kneippverein sucht Unterstützer

An mehreren Stellen in Xanten befinden sich Kneipp-Anlagen. Die Stadt habe damit so viele Kneipp-Orte wie kaum eine andere Kommune in NRW, erklärt der Kneipp-Verein. „Unser Wunsch ist es, mehr als nur schöne Orte aus ihnen zu machen, sie mit mehr Leben zu füllen und dauerhafte Gesundheits- und Präventionsangebote zu etablieren“, sagt die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Xanten, Dörte Dreher-Peiß. „Wir möchten das Wissen von Sebastian Kneipp dazu, wie wir gesünder und damit glücklicher leben und wie wir unser Immunsystem stärken und Krankheiten vorbeugen können, für Groß und Klein erlebbar machen.“