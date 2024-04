Österreichisches Konzept Kloibers Wirtshaus öffnet in Xanten

Xanten hat eine neue Gaststätte: Am Samstag, 6. April 2024, 12 Uhr, öffnet das Kloibers Wirtshaus in der Innenstadt. Betreiber sind Jenny und Tim Kloiber. Sie haben das Karthaus X2 übernommen. Es hatte am vergangenen Samstag (30. April) zum letzten Mal geöffnet. Innerhalb weniger Tage verwandelten Jenny und Tim Kloiber die Gaststätte dann in ihr Wirtshaus. Am Freitagabend (5. April) feierten sie mit Freunden, Bekannten, Lieferanten und Helfern de Eröffnung am nächsten Tag.