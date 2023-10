Kleiderkammer, Grundschule, Bücherbasar Das sind die Gewinner des Klimaschutzpreises in Xanten

Zweiter Platz – Viktor-Schule mit Insektenhotels für Bienen Schon 2020 gewann die Viktor-Grundschule einen Klimaschutzpreis. Damals landete sie auf dem dritten Platz, dieses Mal auf dem zweiten: Die Schülerinnen und Schüler hätten beim letzten Mal gesagt, dass sie sich von dem Preisgeld nur eine kleine Belohnung gönnen (ein Eis) und das Geld in den Klimaschutz investieren wollten, berichtete Lehrerin Marie-Christin Ullenboom-Duscha. Dann hätten sie im Sachunterricht über die Biene gesprochen, und die Kinder hätten vorgeschlagen, etwas für dieses Insekt zu tun. Also hätten sie mit Unterstützung des Naturschutzbundes (Nabu) Bienenhotels gebaut. „Ich kann vor den Kindern nur den Hut ziehen, wie nachhaltig und sozial sie gedacht haben“, sagte Ullenboom-Duscha. Die Schule will das Preisgeld (750 Euro) auch jetzt wieder in den Klimaschutz investieren. Wegen der Ferien waren die Kinder bei der Preisverleihung nicht dabei.