„Fridays for Future“ in Xanten : „Wir wachen – die Politik schläft“

Mitglieder von „Fridays for Future“ begannen am Freitag mit einer Mahnwache vor dem Dom. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Xantener Ortsgruppe von „Fridays for Future“ will bis Samstagnachmittag eine Mahnwache vor dem Dom abhalten. Auf einer Podiumsdiskussion war es vorher darum gegangen, was in der Stadt für den Klimaschutz gemacht wird.

Am Freitagnachmittag hat die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ mit einer Mahnwache vor dem Dom in Xanten begonnen. 24 Stunden wollen die Aktivisten dort ausharren und wach bleiben – „im Gegensatz zur Politik, die im Moment schläft“, sagte Marit Weichold, eine Sprecherin der Xantener Ortsgruppe. „Wir wollen gesehen werden und Druck auf die Politik ausüben.“ Mit einem Zelt, Fackeln und Suppe wollten sie den winterlichen Temperaturen trotzen, die bis Samstagfrüh auf ein Grad fallen sollten. Vertreter der Ortsgruppe „Parents for Future“ unterstützten sie dabei.

Die Mahnwache in Xanten war eine von weltweit vielen Aktionen der Klimaschutz-Bewegung am Freitag. Wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz in Madrid gingen Hunderttausende auf die Straße. In Deutschland kritisierten die Aktivisten das Klimapaket der Bundesregierung als unzureichend. In Xanten hatten die Ortsgruppen von „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ schon mittags zu einem sogenannten Climate Talk in die Mensa des Stiftsgymnasiums eingeladen. Vorträge und eine Podiumsdiskussion standen auf dem Programm. Lange vor Ende der Veranstaltung war eine Aufbruchstimmung zu verzeichnen – allerdings nicht nur in Sachen Klimaschutz: Um kurz vor 13 Uhr verließ der Großteil der Schüler die Mensa. Zurück blieb „der harte Kern“ der Klimaschutzbewegung, eine Handvoll weiterer Schüler und zahlenmäßig deutlich stärker die Mitglieder der Ortsgruppe „Parents for Future“.

Info Weitere Aktionen von „Fridays for Future“ Planung Die Sprecher der Xantener Ortsgruppen haben weitere Aktionen angekündigt. Unter dem Tiel „House on fire“ wollen sie am Freitag, 20. Dezember, für das Thema Waldbrände sensibilisieren. Auch eine Beteiligung am nächsten globalen Klimastreik sei geplant, teilten sie mit. Einen Termin nannten sie noch nicht.

Nichtsdestotrotz sprachen die Teilnehmer wichtige Aspekte zum Thema Klimaschutz an, darunter auch kritische: Rolf Becker, Physikprofessor an der Hochschule Rhein-Waal, warnte vor Panikmache: „Passt auf, was die Leute Euch erzählen. Wir werden nicht untergehen.“ Er regte zum Hinterfragen an, machte jedoch mit Hilfe von Info-Grafiken des britischen Wissenschaftlers Ed Hawkins deutlich, dass die globale Erwärmung keine Erfindung, sondern bewiesen sei.

Warum die Stadt Xanten dann keinen Klimanotstand ausrufe, fragten Mitglieder von „Fridays for Future“, aber auch Schüler aus dem Publikum. Dazu bezog unter anderem die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt, Lisa Maria Heider, Stellung: Der Rat habe auf Vorschlag der Verwaltung eine Klima-Offensive beschlossen, die eine transparente Treibhausbilanz sowie Konzepte zu erneuerbaren Energien und umweltfreundlicher Mobilität vorsehe. Es fand ein reger Austausch über klimafreundliches Verhalten des Einzelnen bis hin zu staatlichen Regelungen wie Tempolimit und Kerosinsteuer statt. Moderator Christian Chwallek lenkte die Debatte immer wieder ins Lokale zurück und schloss mit dem Wunsch: „Wenn das Ergebnis ist, dass heute einige von uns mit vielen Fragezeichen nach Hause gehen – dann bin ich zufrieden.“