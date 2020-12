Umweltpreis von Westenergie : Klimaschutz-Sieger gehen noch in die Kita

Das naturnahme Außengelände am Katholischen Kindergarten St. Martin in Vynen überzeugte beim Klimaschutzpreis von Westenergie. Foto: Stadt xanten/Stadt Xanten

Xanten Der St.-Martin-Kindergarten in Vynen hat mit seinem naturnahen Außengelände den Umweltpreis von Westenergie gewonnen. Der Verein Inselbrot Wardt und die Viktorgrundschule holten Platz zwei und drei.

Der Kindergarten in Vynen hat mit seinem Projekt „Naturnahes Außengelände“ die Jury überzeugt und sich damit als Erstplatzierter beim Klimaschutzpreis von Westenergie ein Preisgeld von 1250 Euro gesichert. Das Außengeländes wurde nach dem Bildungskonzept „Naturleben“ angelegt. Eines der Konzeptziele ist, den Kindern eine emotionale Beziehung zur Natur zu vermitteln und Umweltthemen in den Alltag zu integrieren. „Klimaschutz fängt schon in der Kita an. Wir können mit den Kindern unseren Beitrag leisten, indem wir vielfältige Themen bearbeiten wie Klima und Bäume oder Klima und Gartengemüse“, erläutert Kita-Leiterin Annette Breuer.