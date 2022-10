Experten-Gremium in Xanten : Klimabeirat will von der Politik mehr beteiligt werden

Xanten Seit mehr als einem Jahr hat Xanten einen Klimabeirat. In dem Gremium sitzen verschiedene Experten. Sie sollen die Stadt beraten. Aber der Beirat würden gern häufiger eingebunden werden.

Der Klimabeirat der Stadt Xanten fühlt sich von der Politik nicht ausreichend wahrgenommen. Die Beschlüsse des Gremiums würden an die Verwaltung weitergeleitet und von dieser auch zur Kenntnis genommen, berichten Klimamanagerin Lisa Heider und Birgit Mosler, die die Sitzungen des Klimabeirats moderiert. Aber die Kommunikation mit der Politik laufe bisher „suboptimal“. Das Gremium habe angeboten, zu mehr Themen Stellung zu nehmen. Es habe auch zu verschiedenen Themen Position bezogen. „Aber die Wahrnehmung des Klimabeirats durch die Politik ist noch sehr zäh“, sagte Heider in der Sitzung am Mittwochabend im Rathaus. Mosler bat die Ratsvertreter, den Wunsch des Klimabeirats in die Fraktionen mitzunehmen: „Wenn Sie Klimaschutz so aktiv leben wollen, wie wir das wahrnehmen, müssen Sie den Klimaschutz viel aktiver in Ihre Gremien und in Ihre Arbeit einbinden.“