Veranstaltungen der Xantener Stadtkultur Klassikkonzerte für den guten Zweck

Erstes Konzert Am Freitag, 5. Juli, werden Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten um 20 Uhr in Xanten im Ratssaal auftreten. Das Ensemble vereint die Stimmführer der Schlesischen Kammerphilharmonie aus Kattowitz. Aufgrund des hohen künstlerischen Niveaus avancierte das Quintett in seiner Heimat in Oberschlesien schnell zum führenden Kammermusikensemble. In der Folge fanden Konzertreisen statt, die das Ensemble in zahlreiche Festivals sowohl in Polen als auch in ganz Europa führte. Seine neueste Komposition, Vivaldiana, ist ein viersätziges Klavierkonzert auf Basis der vier Jahreszeiten Vivaldis, ein Cross-Over-Projekt für Musikliebhaber, die neben klassischer Musik auch Pop, Rock, Swing oder Jazz lieben.