Auftritt in Xanten : Klassik-Stars proben für Benefizkonzert im Dom

Auftritt in Xanten

Bis tief in die Nacht hinein probten Konzertorganist Hansjörg Albrecht (l.) und Trompeter Sergei Nakariakov für das Konzert am Samstag. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Hansjörg Albrecht und Sergei Nakariakov treten sonst in den großen Konzerthäusern dieser Welt auf. Für einen Benefiz-Auftritt sind sie nach Xanten gekommen. Es gibt noch Restkarten.

Der Konzertorganist Hansjörg Albrecht (München) und der Trompeter Sergei Nakariakov (Paris) sind am Freitag nach Xanten gekommen, um ein Benefizkonzert im St. Viktor Dom zu geben. Es ist eine Premiere: Die beiden Musiker spielen zum ersten Mal zusammen. Sie rechneten damit, dass sie am Freitagabend bis in die Nacht hinein proben werden.