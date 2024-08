Klassentreffen von ehemaligen Marienschülerinnen in Xanten Wiedersehen ganz in Weiß

(wer) Unter dem Motto „Remember in white“ haben sich ehemaligen Schülerinnen der Klasse 10a der Marienschule Xanten 50 Jahre nach ihrer Schulentlassung zu einem Klassentreffen der besonderen Art getroffen. Ganz in Weiß gekleidet, als Symbol für Zusammengehörigkeit, Freundschaft, Eleganz und das Feiern „besonderer“ Momente, erlebten die immer noch vertrauten Mitschülerinnen ein tolles Programm in Xanten, wie sie berichteten. Ihr Fazit: Weitere Treffen erwünscht! Das Orga-Team Margret Schöps (Kloesters), Magdalene Mörsen (Pötters),Wilma Kröckert (van Husen) und Brigitte Rheker (Hennemann) freut sich sich über diesen Erfolg.