Wartungsarbeiten: Klappbrücke in Wardt wird für mehrere Stunden gesperrt

Klappbrücke in Wardt wird für mehrere Stunden gesperrt

Das Fahrgastschiff Seestern passiert die Klappbrücke in Wardt (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Wardt Die Klappbrücke in Wardt wird regelmäßig überprüft. Nun steht die die nächste Wartung an. Autofahrer müssen deshalb für mehrere Stunden einen anderen Weg nehmen.

Die Klappbrücke in Wardt wird am Dienstag, 8. Januar, wegen einer Wartung für mehrere Stunden gesperrt. Zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr müssen Autofahrer deshalb die landwirtschaftliche Brücke nehmen, um in den Xantener Ortsteil zu kommen oder von dort wegzufahren.