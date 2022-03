Sanierung des Bauwerks : Klappbrücke in Wardt ist bald wieder frei

Xanten Die Klappbrücke in Xantens Ortsteil Wardt wird seit Oktober saniert. Deshalb war sie zuerst ganz und dann halbseitig gesperrt. Bald ist sie wieder frei: Die Arbeiten können wahrscheinlich früher beendet werden als geplant.

Die Arbeiten an der Klappbrücke in Xanten-Wardt schreiten „sehr gut“ voran, wie der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) mitteilte. Auch der zweite Pylon sei saniert, zum Schluss werde noch ein Gehweg erneuert. Nach Aussage der Fachfirma könne die Fahrbahn voraussichtlich am 4. April freigegeben werden, erklärte DBX-Mitarbeiter André Overfeld in der Verwaltungsratssitzung am vergangenen Donnerstag. Für die Funktionsprüfung und die Abnahme müsse die Brücke dann noch einmal einen halben Tag lang gesperrt werden. Anschließend sei die Sanierung fertig, also wahrscheinlich früher als geplant. Die Sanierung hatte im Oktober begonnen und soll spätestens Ende April beendet sein. Für die Arbeiten war die Brücke zunächst zwei Monate ganz gesperrt worden, dann war sie wieder halbseitig befahrbar. Das Bauwerk ist etwa 35 Jahre alt. Bei einer Hauptprüfung im Jahr 2019 waren erhebliche Mängel gefunden worden. Die Sanierung kostet mehrere Hunderttausend Euro. Die Stadt bekam vom Land einen Zuschuss.