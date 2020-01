Posaunenkonzert im Xantener Dom : Klangpracht aus dem Schallbecher

Xanten Vor rund 1000 Gästen gaben die niederrheinischen Chöre des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche ein Domkonzert.

Jahrein, jahraus bietet der St.-Viktor-Dom in Xanten vielen Orchestern eine optimale Kulisse für bemerkenswerte Konzerte; die 35. Auflage der Nachweihnachtlichen Musik der Posaunenchöre vom Niederrhein gestaltete sich am Sonntag unter dem Dirigat des bekannten Kirchenmusikdirektors Jörg Häusler aus Vallendar als eine tolle Auftaktveranstaltung im diesjährigen Veranstaltungskalender des Gotteshauses. Annähernd 1000 Besucher füllten den Dom aber bereits zum Offenen Singen mit Herbert Hatzky als Dirigent unter dem Namen „Con Spirito“.

Zu zwölf Titeln, die Hatzky informativ anmoderierte, spielten die Musiker des zwölfköpfigen Ensembles ihre eigens für das Konzert arrangierten Kompositionen, und das auf Trompeten, Posaunen, Hörnern und Euphonien. Mit der deutschen Fassung „Freue dich, Welt“ des Songs „Joy to the world“ erklang eines der bekanntesten Weihnachtslieder im englischen Sprachraum. Mit dem Titel „Hört, der Engel helle Lieder“, im Original „Les anges dans nos campagnes“ hielt altes französisches Liedgut seinen Einzug in den Dom. „Stille Nacht, heilige Nacht“ moderierte Hatzky als das weltweit bekannteste Weihnachtslied an. Der Engelgesang „Gloria in excelsis Deo“ ließ die sangesfreudigen Konzertgäste im vierstimmigen Kanon lateinisches Sprachgut singen.