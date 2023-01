Für Flüchtlinge in Xanten Kiwanis und Asyl-Kreis ermöglichen Zirkus-Besuch

Begeistert waren 150 Flüchtlingskinder und deren Eltern von der Vorführung im Xantener Weihnachtszirkus von Jonny Casselly junior. Den Besuch hatte ihnen eine Spendenaktion der Kiwanis-Gruppe Xanten-Niederrhein ermöglicht. Die Servicegruppe hatte 100 Karten im Vorfeld für die Flüchtlingskinder aus Ländern wie beispielsweise Syrien, Angola oder Georgien bestellt, und der Arbeitskreis Asyl der Eine-Welt-Gruppe Xanten hatte noch einmal Karten für 50 Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet. Die Helferinnen und Helfer vom AK Asyl hatten die Karten dann im Küvenkamp in Xanten, in der Grundschule in Birten und in weiteren zentralen städtischen Unterkünften verteilt.