Engagement fürs Dorf : Kiwanis-Club würdigt Einsatz der Lüttinger Landjugend

Xanten Junge Menschen schließen sich zusammen, weil in ihrem Dorf wenig angeboten wird – das wollen sie ändern. Dafür ist die Landjugend Lüttingen vom Xantener Kiwanis-Club ausgezeichnet worden. Das Preisgeld wollen die jungen Menschen ins Dorfleben stecken.

Der Jugendförderpreis wird vom Xantener Kiwanis-Club seit 2008 regelmäßig an Gruppen mit einem besonderem sozialen Engagement verliehen. 2018 ging er an die Gruppe „Kids4Kids“ am Jan-Joest-Gymnasium in Kalkar, die sich für Kinder in Entwicklungsländern engagieren.