Weihnachtspäckchenkonvoi vom Round Table : Kinder beschenken Kinder

Mehrere Xantener Kitas und Schulen – wie die Hagelkreuzschule – unterstützen wieder den Weihnachtspäckchenkonvoi vom Round Table. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Round Table Xanten sammelte wieder Hunderte Spenden für den Weihnachtspäckchenkonvoi ein. Sie gehen an Mädchen und Jungen in ärmeren Regionen in Osteuropa.

Kinder und Eltern aus Xanten unterstützen wieder den Weihnachtspäckchenkonvoi vom Round Table und haben zusammen mehr als 1000 Geschenke für Mädchen und Jungen in Osteuropa gespendet. Spielzeug und andere Sachen sind dafür in den vergangenen Tagen von Mitgliedern des Serviceclubs mit einem Lastwagen an Schulen und Kindertagesstätten eingesammelt worden. Sie bringen die Spenden nun zu einem bundesweiten Sammelpunkt. Von dort werden sie vom Round Table nach Osteuropa transportiert und verteilt. Wenn die Kinder die Geschenke erhalten, „ist die Freude bei ihnen unfassbar“, berichtete Erik Schnickers vom Raund Table Xanten. „Das ist herzerwärmend.“

Nach Angaben von Round Table Deutschland ist der Weihnachtspäckchenkonvoi im Jahr 2001 durch den Einsatz des Serviceclubs in einem Kinderdorf in Rumänien entstanden. Seitdem werden darüber Geschenke für bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Regionen in Osteuropa gebracht. „Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern“, erklärte Round Table Deutschland. Seit Beginn der Hilfsaktion seien schon mehr als eine Million Weihnachtsgeschenke in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern und Kliniken verteilt worden. Es sei gewährleistet, dass die Spenden auch dort ankommen, wo sie gebraucht würden, versicherte Schnickers. Das Spielzeug und die anderen Sachen seien neu oder gut erhalten. Die Transportkosten werden über Spenden und den Round Table finanziert.

(wer)