Weihnachtspäckchenkonvoi des Round Table Kinder teilen ihre Spielsachen mit anderen Kindern

Kinder und ihre Failien aus Xanten und Umgebung unterstützen in diesem Jahr wieder den Weihnachtspäckchenkonvoi. Sie haben Geschenke gepackt, die vom Round Table in diesen Tagen mit Lastwagen eingesammelt und zu einem Sammelpunkt gebracht werden. Anfang Dezember werden die Päckchen dann mit dem Konvoi in ländliche Gegenden in Osteuropa transportiert, wie die Organisatoren des Weihnachtskonvois berichten. In Bulgarien, Moldawien, Rumänien, der Ukraine und Polen werden die Geschenke an bedürftige Kinder überreicht, damit auch sie zu Weihnachten etwas haben.